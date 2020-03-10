، مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًا ،

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شهدت صالات الجيم الرياضية في العاصمة المقدسة انحسارًا حادًا في أعداد المشاركين، الاثنين، وذلك في اتباع لتوجيهات الجهات ذات العلاقة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتفصيلاً.. طالب عددٌ من المشتركين عبر "الخليج 365" الأندية الرياضية بأن تعلق هذه الأندية اشتراكاتهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ومنع استخدام أجهزة البصمة في الدخول للأندية والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم، مطالبين بوضع معقمات أكثر في الممرات.
وتشهد الأندية الرياضية تجمعات كبيرة للشباب وعرضة لانتقال الفيروس في مثل هذه البيئة من خلال المسابح وحمامات السونا والجاكوزي.صالات الجيم الرياضية البصمة فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة
مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًاأحمد العبدالله الخليج 365 2020-03-10
شهدت صالات الجيم الرياضية في العاصمة المقدسة انحسارًا حادًا في أعداد المشاركين، الاثنين، وذلك في اتباع لتوجيهات الجهات ذات العلاقة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتفصيلاً.. طالب عددٌ من المشتركين عبر "الخليج 365" الأندية الرياضية بأن تعلق هذه الأندية اشتراكاتهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ومنع استخدام أجهزة البصمة في الدخول للأندية والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم، مطالبين بوضع معقمات أكثر في الممرات.
وتشهد الأندية الرياضية تجمعات كبيرة للشباب وعرضة لانتقال الفيروس في مثل هذه البيئة من خلال المسابح وحمامات السونا والجاكوزي.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:56 AM
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:21 AM
شهدت انحسارًا لأعداد المشاركين باعتبارها بيئة مناسبة لانتشار كورونا
شهدت صالات الجيم الرياضية في العاصمة المقدسة انحسارًا حادًا في أعداد المشاركين، الاثنين، وذلك في اتباع لتوجيهات الجهات ذات العلاقة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتفصيلاً.. طالب عددٌ من المشتركين عبر "الخليج 365" الأندية الرياضية بأن تعلق هذه الأندية اشتراكاتهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ومنع استخدام أجهزة البصمة في الدخول للأندية والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم، مطالبين بوضع معقمات أكثر في الممرات.
وتشهد الأندية الرياضية تجمعات كبيرة للشباب وعرضة لانتقال الفيروس في مثل هذه البيئة من خلال المسابح وحمامات السونا والجاكوزي.
، مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًا ،
المصدر : الخليج 365
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