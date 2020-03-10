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كشف "أبو محمد"، أحد المصابين بفيروس كورونا في القطيف، كيفية إصابته، ولحظة تلقيه خبر إصابته، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي مضايقات بسبب إفصاحه عن مكان وجوده بإيران قبل عودته للسعودية.
وقال في اتصال هاتفي لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر: "سافرتُ إلى مشهد عن طريق البحرين ودبي، وجلست في مشهد 7 أيام، ولم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج".
وأضاف: "عدتُ إلى السعودية بخط السير نفسه من مشهد إلى البحرين، ومكثت 7 أيام، ولم أشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس، والآن بعد 4 أيام لا أشعر بالحرارة، وصحتي العامة ممتازة، وتم استدعائي للفحص بسبب مخالطتي لأحد المصابين، وتم وضعنا في فندق للحجر صحي، والآن أنا معزول في المستشفى".
ووصف لحظة إصابته بالمرض بأنها من أصعب اللحظات في حياته، مشيرًا إلى أنه مكث يومين في قلق بالغ، وترقُّب، ومشاعر خوفًا من نقله العدوى لأحد أفراد أسرته وأقاربه.. وتابع: لكن الحمد لله كل نتائج المخالطين لي كانت سليمة، ولم ينتقل لأحد من أفراد أسرتي.
ونصح كل من سافر إلى الأماكن الموبوءة بالتوجه إلى الفحص، وإجراء التحاليل، وأن يأخذوا الأمر بجدية؛ وذلك حماية لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.. نافيًا بشدة تعرُّضه لأي مضايقات أو أي نوع من التحقيق أو إزعاج بعد إفصاحه عن جهة قدومه من مدينة مشهد بإيران. القطيف فيروس كورونا الجديد
بالفيديو.. مصاب سعودي بكورونا يروي قصة إصابته لبرنامج "في الصورة"عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-03-10
كشف "أبو محمد"، أحد المصابين بفيروس كورونا في القطيف، كيفية إصابته، ولحظة تلقيه خبر إصابته، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي مضايقات بسبب إفصاحه عن مكان وجوده بإيران قبل عودته للسعودية.
وقال في اتصال هاتفي لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر: "سافرتُ إلى مشهد عن طريق البحرين ودبي، وجلست في مشهد 7 أيام، ولم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج".
وأضاف: "عدتُ إلى السعودية بخط السير نفسه من مشهد إلى البحرين، ومكثت 7 أيام، ولم أشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس، والآن بعد 4 أيام لا أشعر بالحرارة، وصحتي العامة ممتازة، وتم استدعائي للفحص بسبب مخالطتي لأحد المصابين، وتم وضعنا في فندق للحجر صحي، والآن أنا معزول في المستشفى".
ووصف لحظة إصابته بالمرض بأنها من أصعب اللحظات في حياته، مشيرًا إلى أنه مكث يومين في قلق بالغ، وترقُّب، ومشاعر خوفًا من نقله العدوى لأحد أفراد أسرته وأقاربه.. وتابع: لكن الحمد لله كل نتائج المخالطين لي كانت سليمة، ولم ينتقل لأحد من أفراد أسرتي.
ونصح كل من سافر إلى الأماكن الموبوءة بالتوجه إلى الفحص، وإجراء التحاليل، وأن يأخذوا الأمر بجدية؛ وذلك حماية لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.. نافيًا بشدة تعرُّضه لأي مضايقات أو أي نوع من التحقيق أو إزعاج بعد إفصاحه عن جهة قدومه من مدينة مشهد بإيران.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:19 AM
"أبو محمد" وصف لحظة إصابته بالمرض بأنها من أصعب اللحظات في حياته
كشف "أبو محمد"، أحد المصابين بفيروس كورونا في القطيف، كيفية إصابته، ولحظة تلقيه خبر إصابته، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي مضايقات بسبب إفصاحه عن مكان وجوده بإيران قبل عودته للسعودية.
وقال في اتصال هاتفي لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر: "سافرتُ إلى مشهد عن طريق البحرين ودبي، وجلست في مشهد 7 أيام، ولم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج".
وأضاف: "عدتُ إلى السعودية بخط السير نفسه من مشهد إلى البحرين، ومكثت 7 أيام، ولم أشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس، والآن بعد 4 أيام لا أشعر بالحرارة، وصحتي العامة ممتازة، وتم استدعائي للفحص بسبب مخالطتي لأحد المصابين، وتم وضعنا في فندق للحجر صحي، والآن أنا معزول في المستشفى".
ووصف لحظة إصابته بالمرض بأنها من أصعب اللحظات في حياته، مشيرًا إلى أنه مكث يومين في قلق بالغ، وترقُّب، ومشاعر خوفًا من نقله العدوى لأحد أفراد أسرته وأقاربه.. وتابع: لكن الحمد لله كل نتائج المخالطين لي كانت سليمة، ولم ينتقل لأحد من أفراد أسرتي.
ونصح كل من سافر إلى الأماكن الموبوءة بالتوجه إلى الفحص، وإجراء التحاليل، وأن يأخذوا الأمر بجدية؛ وذلك حماية لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.. نافيًا بشدة تعرُّضه لأي مضايقات أو أي نوع من التحقيق أو إزعاج بعد إفصاحه عن جهة قدومه من مدينة مشهد بإيران.
، بالفيديو.. مصاب سعودي بكورونا يروي قصة إصابته لبرنامج "في الصورة" ،
المصدر : الخليج 365
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