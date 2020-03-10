أسباب حكة فروة الرأس وعلاجها

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حكة فروة الرأس هي حالة شائعة، وهناك مجموعة واسعة من الأسباب منها القشرة، والتهاب الجلد الدهني الذي يأتي نتيجة للتوتر أو التغيرات الموسمية أو الهرمونات المتقلبة وهما السببانِ الأكثر شيوعًا، بحسب موقع Healthline الطبي.

وتشمل الأسباب الأخرى لحكة فروة الرأس:

1- اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الصدفية.

2- الالتهابات الفطرية.

3- رد الفعل التحسسي لمنتج مثل صبغة الشعر أو الشامبو.

4- الأكزيما.

5- مرض جلدي.

6- قمل الرأس.

7- التوتر أو القلق.

8- داء السكري.

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وبعض أسباب حكة فروة الرأس تتطلب العلاج الطبي، وعليك مراجعة طبيبك إذا ظهرت عليك الأعراض التالية:

1- استمرار الحكة لفترة أطول من أسبوع.

2- ظهور تورم أو قروح أو ألم.

3- إذا أثرت شدة الحكة على قدرتك على النوم أو إنتاجك اليومي.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تكون فعالة لعلاج حكة فروة الرأس التي لا تتطلب العلاج الطبي ومنها:

1- خل التفاح؛يشتمل على مصدر مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات ومضاد للفطريات، ويساعد في تقليل الحكة الناجمة عن جفاف الجلد، لكن يجب تخفيفه بالماء الدافئ.

2- زيت جوز الهند العضوي، يحتوي على حمض اللوريك، وهو مضاد للميكروبات، ويساعد البشرة على امتصاص زيت جوز الهند بكفاءة وهو علاج مهدئ لفروة الرأس الحكة.

3- زيت النعناع، فعال في تقليل قشرة الرأس وتهدئة حكة فروة الرأس، لكن يجب تخفيفه بزيت آخر مثل زيت الزيتون.

4- زيت شجرة الشاي، من الزيوت الأساسية المتوفرة في متاجر الأطعمة الصحية، ويحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، ومضاد للفطريات، ومطهر ومضاد للالتهابات، ويمكن أن يتسبب زيت شجرة الشاي في تهيج الجلد، لذلك من المهم استخدامه بشكل بسيط أو تخفيفه قبل الاستخدام.

5- أنواع الشامبو التي تحتوي على مواد مثل الزنك بيريثيون، حمض الساليسيليك، الكيتوكونازول، كبريتيد السيلينيوم؛ لهم خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم والفطريات.

إذا لم تهدأ الأعراض أو إذا ساءت، فتحدث إلى طبيبك حول العلاج الطبي.

