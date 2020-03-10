الصحة: نسبة الشفاء من كورونا عالميًّا وصلت 56 %

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أكدت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا الجديد حول العالم بلغ 110.022 شخصًا معظمهم في الصين.

وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا وصلت حتى الآن 56% من إجمالي الحالات.

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ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع الرقم 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن حالة المصابين بفيروس كورونا في المملكة مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة المواطن الأمريكي الذي يعاني من مضاعفات أمراض أخرى.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن المملكة تطبق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بفحص القادمين إلى المملكة وإجراءات العزل والحجر الصحي.

ونفى متحدث الصحة الصور التي تم تداولها لمخيمات زعم البعض أنها للحجر الصحي في المملكة، مشيرًا إلى أن العزل الصحي يتم في مستشفيات مجهزة بأعلى التجهيزات.

