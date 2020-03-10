شاومي تنجح بتضمين حساس البصمة في شاشات LCD

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بدأت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية باعتماد تقنية بصمة الأصبع داخل شاشة الهاتف من الأمام، لكن هذه التقنية تحتاج أن تكون الشاشة من نوع OLED حصراً، وهذا سيكون من الماضي حيث تمكنت شركة شاومي من وضعها في شاشة من نوع LCD وهو ما سيجعلها تنتشر بقوة أكبر,

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كانت شركة فيفو قد ابتكرت فكرة البصمة ضمن الشاشة وذلك قبل عامين عبر هاتفها Vivo X20 Plus UD، والآن استطاعت شاومي عبر علامتها التجارية ريدمي بتضمين حساس البصمة ضمن شاشة LCD واستعرضتها في هاتف Redmi Note 8 Pro.

التحدي التقني الكبير مع شاشات LCD أنها تعتمد على طبقة إضاءة خلفية وتتداخل مع حساس البصمة البصري، لكن هذا ما استطاع مهندسي شاومي من التغلب عليه..، والآن تعتزم الشركة نقل التقنية للإنتاج التجاري الكبير بعد التأكد منها تجريبياً.

لا معلومات مؤكدة حول أول ظهور لهاتف ذكي بشاشة LCD ويحمل بصمة أصبع بداخلها، لكنه سيكون هذا العام حتماً، ولاحقاً سنرى المزيد من الهواتف من شاومي والشركات الأخرى التي تعتمد هذه التقنية، لتصبح البصمة من الخلف شيئاً من الماضي.