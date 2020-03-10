جديد التطبيقات: Podroid Pro لاستخدام سماعة Airpods Pro من آبل على أندرويد

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Podroid Pro هو تطبيق يتيح لك استخدام سماعات Airpods Pro من آبل على نظام أندرويد مع إمكانية استخدام الإيماءات للتحكم في تشغيل الصوتيات ومساعد جوجل، فضلًا عن دعمه لمراقبة حالة شحن السماعات والحالة محاذاة بمراقبة معلومات البطارية في الوقت الحالي وعبر واجهة الإشعارات.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يدعم التطبيق استخدام سماعات Airpods Pro بالنقر المزدوج والنقر الثلاثي، والذي يمكن ضبطه للانتقال إلى المسار الصوتي التالي أو السابق أو رفع وخفض مستوى الصوت، أو الترجيع أو التقديم السريع للمسار الصوتي المفتوح لمدة 30 ثانية.

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ومن ضمن إعدادات تطبيق Podroid Pro يمكنك تشغيل أو إيقاف أو الإيقاف المؤقت تلقائيًا عند ارتداء السماعات أو خلعها، كذلك تخصيص سمة السماعات والحالة من بين ألوان مختلفة، ودعمه لخاصية البحث عن السماعات عن طريق توليد صوت.

أخيرًا، تطبيق Podroid Pro متاح للتحميل بشكل مجال على أندرويد، ومع ذلك هناك الدعم للإعلانات، ولإزالتها عليك شراء النسخة الكاملة من داخل التطبيق، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار 5.0 فأحدث للاستفادة منه.

تحميل تطبيق PodroidPro على أندرويد.

