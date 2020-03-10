10 طرق للتعامل مع الكمامة.. وحالتان فقط لاستخدامها

أوضحت وزارة الصحة، الطريقة العلمية الصحيحة لارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن استخدامها يقتصر على حالتي الإصابة بعدوى تنفسية (الكحة – العطاس)، أو مخالطة شخص مريض.

وقالت الوزارة ضمن إجراءات التوعية للوقاية من فيروس كورونا، عبر تويتر، إن طريقة لبس الكمامة تتضمن أن يكون اللون الغامق للخارج والفاتح للداخل، والشريط المعدني لأعلى مع وضعه منتصفه على الأنف، مع وضع المطاط خلف الأذنين، وسحبه أسفل الوجه، مع التأكد أنها تغطي تلك المنطقة والأنف والفم، واستبدالها إذا أصبحت مبللة أو رطبة وعدم استخدامها مرة أخرى، وعند إزالة الكمامة يجب عدم لمس الأنف أو الفم، وسحب طرفي المطاط من خلف الأذنين، والتخلص منها في سلة المهملات وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون او المطهر الكحولي.

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