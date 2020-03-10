بالصور.. آل الشيخ يتفقد «التعليم عن بُعد» وتفعيل المدرسة الافتراضية

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، على تطبيق «المدرسة الافتراضية» بعد صدور قرار تعليق الدراسة في كل مدارس التعليم العام؛ وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الوزير «مجمع الأمير سلطان» التابع لإدارة تعليم الرياض، وتابع وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

كما تابع الوزير، بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وعلى أن تُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: ‪youtube.com/dorosien

واطلع «آل الشيخ» على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها؛ حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

وأكد «آل الشيخ» مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم عبر منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب؛ لاستمرار العملية التعليمية، موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير بدائل مناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، مبينًا أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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