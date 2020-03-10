السعودية اليوم / استئناف رحلات الطيران مؤقتًا لنقل الزائرين السعوديين الراغبين في العودة من مصر إلى المملكة



القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة العربية

وأوضحت السفارة السعودية لدى مصر في بيان لها اليوم أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

// انتهى //

02:26ت م

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القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة العربية السعودية ومصر بما فيها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران وشركة طيران ناس وغيرها من الشركات ليومي غدٍ وبعد غدٍ الموافق 10 و11 مارس الجاري، وذلك لتمكين الزائرين السعوديين من العودة إلى المملكة.وأوضحت السفارة السعودية لدى مصر في بيان لها اليوم أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.// انتهى //02:26ت م0282

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.