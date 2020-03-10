سياسي / وزير الداخلية المصري يبحث سُبل مكافحة الإرهاب مع نائب رئيس الوزراء اليمني



القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

التقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد بن أحمد الميسري الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد من معاونيه.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بسُبل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي.

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02:05ت م

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