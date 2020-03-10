السعودية | الموافقة على استراتيجية صندوق التنمية الوطني لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:12 صباحًا, 10 مارس 2020 م المناطق - الرياض كشف ستيف جروف؛ محافظ صندوق التنمية الوطني، أنه تمت الموافقة على استراتيجية “الصندوق” من قبل مجلس إدارته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التي تسعى لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتماشية مع أولويات التنمية حسب رؤية المملكة 2030.

وأشار وفقا لـ”الاقتصادية” جروف إلى النتائج الإيجابية لورشة عمل أقيمت أمس، إذ تهدف إلى موائمة رؤى أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الصناديق والبنوك التنموية والقطاع الخاص حول دور “الصندوق” كمؤسسة تمويلية تنموية، والتعريف بدور المؤسسات التنموية دوليا في تحفيز الاقتصاد.

وأقام “الصندوق” ورشة عمل تعريفية لتوضيح استراتيجيته وأدواره وأهدافه كمؤسسة تمويلية تنموية، وذلك بحضور أكثر من تسعة وزراء ورئيس هيئات كأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجالس الصناديق الوطنية.

وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها زيادة الوعي عن دور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات الحكومية وأهدافها، وكيف يمكن للمؤسسة التمويلية التنموية زيادة مساهمة القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وتحديد معايير النجاح لصندوق التنمية الوطني.

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