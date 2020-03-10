شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في القاهرة : استئناف الطيران بين المملكة ومصر لليومين القادمين والان نبدء بالتفاصيل

اوضحت سفارة المملكة لدى مصر أنها قامت بإحاطة المواطنين الكرام باستئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة

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