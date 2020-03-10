شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف دورات وورش «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ د. عبدالرحمن السند، بإيقاف جميع الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الرئاسة العامة بشكل مؤقت، واستبدالها بالتدريب الإلكتروني.

ويأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة - أيدها الله -.