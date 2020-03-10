شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف دورات وورش «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة - أيدها الله -.
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