شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محال «الشيشة» المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«اليوم» أن جميع المحال التي تخالف الأنظمة ستطبق بحقها كافة الجزاءات والغرامات التي ينص عليها النظام، مشيرًا إلى أن الجميع الآن في مهمة وطنية؛ لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أنه في حال مخالفة التوجيه بمنع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي، سيتم إغلاق الجزء المخالف، وفي حال تكرارها، سيغلق المحل، ويطبق بحق المخالف الجزاء المناسب وفق الحالة.
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