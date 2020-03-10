شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محال «الشيشة» المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

استمر العديد من محال الشيشة والمعسل في بعض المقاهي والمطاعم في مزاولة النشاط، ولو بصورة جزئية، رغم تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل مؤقتًا؛ كإجراء احترازي.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«اليوم» أن جميع المحال التي تخالف الأنظمة ستطبق بحقها كافة الجزاءات والغرامات التي ينص عليها النظام، مشيرًا إلى أن الجميع الآن في مهمة وطنية؛ لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه في حال مخالفة التوجيه بمنع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي، سيتم إغلاق الجزء المخالف، وفي حال تكرارها، سيغلق المحل، ويطبق بحق المخالف الجزاء المناسب وفق الحالة.