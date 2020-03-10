شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الرحلات الجوية لـ4 وجهات والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام أنه بناء على الإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، تم إلغاء الرحلات الدولية المتوجهة من وإلى دول الإمارات، والكويت، والبحرين، ومصر، في جميع خطوط الطيران، وإبلاغ المسافرين بإرسال رسائل نصية على هواتفهم، بعدم الحضور، مشيرًا إلى وضع حلول بديلة لهم، إما عن طريق مراجعة مكاتب المبيعات واسترجاع مبالغ التذاكر، أو تحويلهم على رحلات بديلة أخرى.

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