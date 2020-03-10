شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين لـ5 دول والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كل من سلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة وتلك الدول.

ويستثنى من ذلك القرار رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وتنسق وزارتا الداخلية والصحة؛ للتعامل مع الحالات الإنسانية، والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.