شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين لـ5 دول والان نبدء بالتفاصيل
ويستثنى من ذلك القرار رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وتنسق وزارتا الداخلية والصحة؛ للتعامل مع الحالات الإنسانية، والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.
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