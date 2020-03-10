شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة العدوى: الفيروس لا يصيب الشخص مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة الشرقية د. حاتم آل هاني لـ ”الخليج 365” أن عودة فيروس كورونا الجديد إلى الشخص بعد تعافيه من الإصابة به تعتبر أمرا استثنائيا، مشيرا إلى أن الغالبية هي عدم الإصابة بالفيروس.

وقال آل هاني: «لا نستطيع إخراج الشخص إلى المجتمع، ونقول إنه شفي تماما إلا بعد ظهور عينات الفحص سلبية، ثم التأكد منها مرة أخرى».

وحول المسافة التي بإمكان العدوى أن تنتقل من شخص إلى آخر، قال إنها من متر إلى متر ونصف المتر، مطالبا بضرورة أن يكون الشخص محميا، ويرتدي سبل الوقاية المعروفة للحفاظ على صحته.