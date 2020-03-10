شكرا لقرائتكم خبر عن خطة توعية لمنسوبي وزوار «الملك فهد لطباعة المصحف» والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الخطة توزيع مطبوعات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمرض، وطباعة ونشر مذكرات تعريفية بالمرض وأعراضه وعلاماته، وطرق الوقاية منه، وطرق العدوى والحضانة، والالتزام بوضع الغطاء الواقي على الوجه لكل الموظفين، الذين لهم صلة مباشرة بخدمات الزائرين للمجمع، وتوفير المحاليل والمعقمات.
كما أعد برنامجًا توعويًا بإشراف الوحدة الطبية بالمجمع، لتقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية من الفيروس، والتأكيد على منسقي حملات العمرة والزيارة بتوزيع الغطاء الواقي على الوجه على كل زائري المجمع، وتنظيم دخول وخروج الزوار -الذين يصل عددهم قرابة ثلاثة آلاف زائر يوميًا- بحيث لا يكون هناك أي زحام.
كانت هذه تفاصيل خبر خطة توعية لمنسوبي وزوار «الملك فهد لطباعة المصحف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.