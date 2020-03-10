شكرا لقرائتكم خبر عن خطة توعية لمنسوبي وزوار «الملك فهد لطباعة المصحف» والان نبدء بالتفاصيل

أعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خطة متكاملة لتوعية منسوبيه، والزائرين له، وتثقيفهم بفيروس كورونا الجديد، وطبيعة انتشاره، وكيفية التعامل معه، وتصحيح المعلومات المغلوطة المتداولة بين الناس، وطرق الوقاية منه.

وشملت الخطة توزيع مطبوعات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمرض، وطباعة ونشر مذكرات تعريفية بالمرض وأعراضه وعلاماته، وطرق الوقاية منه، وطرق العدوى والحضانة، والالتزام بوضع الغطاء الواقي على الوجه لكل الموظفين، الذين لهم صلة مباشرة بخدمات الزائرين للمجمع، وتوفير المحاليل والمعقمات.

كما أعد برنامجًا توعويًا بإشراف الوحدة الطبية بالمجمع، لتقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية من الفيروس، والتأكيد على منسقي حملات العمرة والزيارة بتوزيع الغطاء الواقي على الوجه على كل زائري المجمع، وتنظيم دخول وخروج الزوار -الذين يصل عددهم قرابة ثلاثة آلاف زائر يوميًا- بحيث لا يكون هناك أي زحام.