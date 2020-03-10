شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة لخطبة وصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

وجّه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ بعدد من الإجراءات المؤقتة، وهي تقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور وإزالة أكواب المياه المستعملة.

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