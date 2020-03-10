شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا» يضمن رد قيمة التذاكر للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتخصص في شؤون السفر والسياحة، يوسف الأمير، أن فيروس كورونا المستجد أوقف الرحلات عن 9 دول في العالم، وهي: الإمارات، ومصر، والبحرين، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وإيطاليا، وأجزاء من فرنسا.

وأوضح أن الطلب للسفر أو التنقل مرفوض بجميع الحالات، إلا في حال الكشف والبقاء 14 يومًا في تلك البلدان، واستخراج شهادة صحية بخلو المسافر من الأمراض، مضيفًا: «لا نستقبل أي طلب من هذه البلدان، خاصة خلال هذين الأسبوعين، وعملا بنظام الإياتا الدولي، والمخول بتنظيم تذاكر شركات السفر حول العالم وجدولتها، فإن تذكرة المسافر تسترد أو تستبدل».

ونوه الأمير بأن المشكلة تكمن في شهر مارس الجاري، وبشكل مؤقت، وأما من حجز بعد هذا الشهر، فإن الأمر قد يكون أفضل، مشيرًا إلى أن بعض مكاتب السفر تتحايل على المسافرين بشأن عدم استرداد المبالغ، ولكن بشكل عام وحسب النظام الدولي، فإن جميع التذاكر تُسترد بمبلغ كامل.

وأبان أن نظام «الإياتا» معمول به في كل دول العالم، وأنه على المسافر التأكد من انضمام المكتب الذي يحجز منه لهذا النظام العالمي، كي لا يقع في فخ التلاعب أو التحايل.