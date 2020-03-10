شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم «صحن المطاف» 3 مرات من العشاء للفجر والان نبدء بالتفاصيل

تقوم رئاسة شؤون الحرمين بغسل وتعقيم صحن المطاف ومداخله 7 مرات يوميًا، منها 3 مرات ما بين صلاة العشاء والفجر، بطريقة مركزة، حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وضمانا للقضاء على جميع الفيروسات والميكروبات المنتشرة على الأرض وأسطح الأدوات المستخدمة داخل صحن المطاف.

وتركز عمليات الغسل على التعقيم بالرش لعدم وجود زوار داخل صحن المطاف، وذلك من خلال حوالي 330 موظفًا وعاملًا، و10 مكائن لكل وردية.