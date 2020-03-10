شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: اكتشاف 4 حالات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، الأولى لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى.

وأضافت الوزارة: إن الحالتين الثانية والثالثة، هما لسيدتين من الجنسية البحرينية، قادمتين من العراق، في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي، عائد من السفر، ومر على الفلبين، وإيطاليا، قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، بلغت 15 حالة، مطمئنة الجميع بأن الحالات معزولة حاليًا، وجار التعامل معها، وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.