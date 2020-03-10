شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة نتائج «المدرسة الافتراضية» بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

عقد مدير تعليم محافظة وادي الدواسر د. أحمد العُمري أمس، اجتماعا مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة لمناقشة تفعيل المدرسة الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة للطلاب والطالبات التي اعتمدتها وزارة التعليم كوسيلة من أجل استمرار العملية التعليمية، وتمكين الدارسين من متابعة دروسهم بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحدة ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية، مع بدء اليوم الأول من تنفيذ القرار.

وأوضح مدير التعليم أن الوزارة وفرت جميع الدروس بشكل مباشر من خلال اليوتيوب ومن خلال القنوات التلفزيونية التعليمية «قناة عين»، كما جرى توفير العديد من المواد الإثرائية من خلال تطبيقات وموقع المنظومة التعليمية الموحدة، وذلك في خطوة لتفعيل دور التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة ووضع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه العُمري الدعوة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للاستفادة من المواد التعليمية والتواصل مع إدارة الإشراف التربوي بالإدارة ومكتب التعليم بالسليل لمزيد من المعلومات وللرد على الاستفسارات، وشجع قادة وقائدات المدارس ومنسوبي ومنسوبات المدارس لمزيد من المبادرات التي تصب في مصلحة استمرار العلمية التعليمية وتحقيقها لأهدافها.