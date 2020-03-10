شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التعليم الإلكتروني بجامعة الأمير سطام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم التعليم الإلكتروني لجميع مقررات البرامج الأكاديمية في كليات الجامعة، خلال فترة تعليق الدراسة. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية د. مشاري العصيمي أن اللجنة العليا للتعليم الإلكتروني بالجامعة أقرت أمس خطة التعليم الإلكتروني خلال فترة تعليق الدراسة، حرصا على استمرار الدراسة الجامعية وعدم انقطاعها خلال فترة التعليق، مشيرا إلى أن مدير الجامعة د. عبدالعزيز الحامد، اطَّلَع على جميع الاستعدادات لتطبيق التعليم الإلكتروني والجهود التي بذلت لتوفير بيئة تعليمية أكاديمية إلكترونية تحقق الأهداف التعليمية بجودة وكفاءة. وتم تشكيل فرق داعمة فنيا وتعليميا خلال تلك الفترة، لمتابعة تنفيذ خطة التعليم الإلكتروني لضمان جودة العملية التعليمية ورفع تقارير دورية عن مستوى الأداء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق التعليم الإلكتروني بجامعة الأمير سطام اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.