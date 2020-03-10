شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جوائز للتعليم في «تفوق وإبداع» جازان والان نبدء بالتفاصيل

حقق خمسة من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جائزة التفوق والإبداع بجائزة المنطقة في دورتها الخامسة عشرة في أربعة فروع للعام الحالي 1441هـ. تضمنت الجوائز فوز الموظف خالد شبيلي بجائزة الموظف التربوي، والطالبة مها أبو جبل بجائزة فرع المبتكر الواعد، والطالبة ريماس صميلي والطالب محمد هزازي بجائزة فرع الطالب الأمثل، أما جائزة فرع العمل التطوعي فكانت من نصيب المشرف التربوي محمد عبيري. ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على دعمهما المستمر للمتميزين والمتميزات وحرصهما على تحفيز الإبداع لمواصلة رحلة التميز بما يخدم الوطن ويسهم في رفعته ونمائه، مقدما التهنئة للفائزين والفائزات من تعليم جازان بهذا المنجز المتميز الذي يعكس ما يزخر به قطاع التعليم بالمنطقة من مبدعين ومبدعات في شتى المجالات العلمية والعملية والأدبية والتطوعية وغيرها.

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