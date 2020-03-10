شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف سيارات «متعددة الأدوار» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

افتتح أمين الطائف م. محمد آل هميل أول أمس، مشروع مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار، بالمنطقة التاريخية وسط الطائف.

ويعد المشروع المكون من خمسة أدوار أحد مشروعات دعم منطقة وسط المدينة، ويحتوي على 280 مكانا للسيارات، إضافة إلى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، و65 محلا تجاريا.

نفذت المشروع الذي صنف كاستثماري أمانة الطائف بالتعاون مع القطاع الخاص، لخدمة زوار المنطقة التاريخية بوسط المدينة، حيث يوفر مواقف إضافية للسيارات في هذا الموقع المكتظ، ويسهم بشكل مباشر في احتواء جزء من احتياج المنطقة التاريخية من مواقف المركبات، مما يسهل على مرتادي المكان الوصول للسوق.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل حاليا على إنشاء مبنى آخر للمواقف متعددة الأدوار بباب الريع، لتلبية احتياجات زوار وسط المدينة، مشيرة إلى أن هذه المواقف الجديدة ستساهم في فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة بالمنطقة المركزية وتدعم الحركة التجارية بالموقع من خلال توفير مواقف إضافية للمركبات.