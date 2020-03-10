شكرا لقرائتكم خبر عن 2252 قسطرة و«قلب مفتوح» بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عن نجاح إجراء أكثر من 2100 عملية قسطرة قلبية، و152 عملية قلب مفتوح خلال 2019 الماضي.

وأوضح المركز أنه استقبل ما يزيد على 9750 مراجعا، احتجز منهم 1455مريضا، منهم 154 مريضا بقسم جراحة القلب، و1301 مريض بقسم أمراض القلب، بالإضافة إلى تسجيل 8299 زيارة لعيادات القلب الاستشارية الخارجية منها 539 زيارة لقسم جراحة القلب و7760 لقسم أمراض القلب، وقد تعامل مع أكثر من 150 حالة عاجلة مصابة باحتشاء في عضلة القلب، مشيرا إلى أن جميع المرضى تم قبولهم عن طريق التحويل الطبي من عيادات القلب الخارجية وقسم الطوارئ، وكذلك التحويل بالتنسيق الطبي من مستشفيات المحافظة.

وكشف مركز القلب التخصصي بجدة، عن تخصيص طبيب قلب على مدار الـ 24 ساعة بالمجمع الطبي لاستقبال الحالات العاجلة والحرجة، مشيرا إلى أنه جُهز بأكثر الأجهزة الطبية تطورا وبأفضل التقنيات العالمية، موزعة على أقسامه.

وأضاف: إن التجهيزات الحديثة تضمنت غرفة متخصصة لعمليات القلب المفتوح مجهزة بنظام رقمي عالي المستوى تسجل من خلاله العمليات الجراحية لنقلها عبر دائرة تلفزيونية وشبكة إلكترونية لمتابعتها من الخارج للأغراض التعليمية، والاستشارية، موضحا أن التجهيزات تضمنت أيضا أحدث أجهزة التخدير والرئة الصناعية وأحدث الأدوات الجراحية، وربط غرفة عمليات القلب بنظام أرشفة إلكتروني؛ لمساعدة الجراحين على مراجعة صور الأشعة داخل العمليات.