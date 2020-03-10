شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات تمكين المرأة في الملتقى الحواري الثالث بينبع والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الفعاليات افتتاح محافظ ينبع سعد السحيمي المعرض الفني التشكيلي والحِرَفي لفنانات المحافظة، كما تم تدشين مقر دائم لمكتبة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مقر بيت الصايغ الذي يحتوي أيضا على عدد كبير من الصور الفوتوغرافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد وتوثيق مشاريع الرؤية الوطنية 2030.
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