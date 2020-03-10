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مسارات تمكين المرأة في الملتقى الحواري الثالث بينبع

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نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في محافظة ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع لجنة التنمية السياحية في المحافظة وبيت الصايغ للفنون في المنطقة التاريخية أول أمس فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2020م، ضمن الملتقى الحواري الثالث تحت شعار «مسارات تمكين المرأة في عهد الملك سلمان».

وتضمنت الفعاليات افتتاح محافظ ينبع سعد السحيمي المعرض الفني التشكيلي والحِرَفي لفنانات المحافظة، كما تم تدشين مقر دائم لمكتبة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مقر بيت الصايغ الذي يحتوي أيضا على عدد كبير من الصور الفوتوغرافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد وتوثيق مشاريع الرؤية الوطنية 2030.

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