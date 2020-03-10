شكرا لقرائتكم خبر عن حساب تفاعلي لمستفيدي أمانة «الشمالية» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية م. شمام الشمري أن الهدف من استحداث إدارة خدمة العملاء هو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السرعة في الإجابة عن استفسارات العملاء ورفع مستوى رضا العميل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب تفاعلي لمستفيدي أمانة «الشمالية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.