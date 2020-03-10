شكرا لقرائتكم خبر عن حساب تفاعلي لمستفيدي أمانة «الشمالية» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، حسابا تفاعليا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان @ARAR_MU_CRM لاستقبال الاستفسارات والملاحظات ونحوها، وذلك تزامنا مع تدشين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية لإدارة خدمة العملاء بأمانة المنطقة.

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية م. شمام الشمري أن الهدف من استحداث إدارة خدمة العملاء هو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السرعة في الإجابة عن استفسارات العملاء ورفع مستوى رضا العميل ورفع جودة الخدمات المقدمة.