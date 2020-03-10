شكرا لقرائتكم خبر عن خطط إستراتيجية لتأهيل مرضى التوحد والان نبدء بالتفاصيل

نوه محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بالاهتمام والرعاية التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، لخدمة جمعيات التوحد بالمنطقة، وتمكينها من تقديم دورها التأهيلي والتوعوي والعلاجي، وإيصال جهودها وبرامجها إلى كل فئات المجتمع.

وأوضح العسكر، خلال استقباله أمس الأول بمكتبه بمقر المحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية طيف التوحد بالمحافظة سعد البوعينين وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه الكريمة، تأتي تأكيدا على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفئات الغالية، بما يحقق لها التعايش الفعال مع المجتمع.

واستمع محافظ الجبيل خلال اللقاء إلى تعريف موجز عن البرامج والخطط الإستراتيجية للجمعية في مجال تأهيل المصابين بطيف التوحد، والاطلاع على أهدافها ومسؤولياتها وجهودها العلاجية والتأهيلية.