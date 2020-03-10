شكرا لقرائتكم خبر عن خطط إستراتيجية لتأهيل مرضى التوحد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح العسكر، خلال استقباله أمس الأول بمكتبه بمقر المحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية طيف التوحد بالمحافظة سعد البوعينين وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه الكريمة، تأتي تأكيدا على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفئات الغالية، بما يحقق لها التعايش الفعال مع المجتمع.
واستمع محافظ الجبيل خلال اللقاء إلى تعريف موجز عن البرامج والخطط الإستراتيجية للجمعية في مجال تأهيل المصابين بطيف التوحد، والاطلاع على أهدافها ومسؤولياتها وجهودها العلاجية والتأهيلية.
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