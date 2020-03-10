شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: الإعلام جزء من الرسالة التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أهمية الإعلام بصفته جزءا من الرسالة التنموية التي تسعى لها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.

وبين محافظ حفر الباطن، خلال استقباله في مكتبه بمقر المحافظة أمس مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان الشمري وأعضاء فرع الهيئة، أن الكلمة أمانة ومسؤولية في إبراز الصورة الإيجابية عن المحافظة، والجهود والمشاريع التنموية التي تقوم بها لتحقيق رؤية المملكة 2030، والإسهام في توعية المجتمع وصناعة المحتوى الهادف.

ودشن خلال اللقاء حساب الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإعلامية.