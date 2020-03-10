شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: الإعلام جزء من الرسالة التنموية والان نبدء بالتفاصيل
وبين محافظ حفر الباطن، خلال استقباله في مكتبه بمقر المحافظة أمس مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان الشمري وأعضاء فرع الهيئة، أن الكلمة أمانة ومسؤولية في إبراز الصورة الإيجابية عن المحافظة، والجهود والمشاريع التنموية التي تقوم بها لتحقيق رؤية المملكة 2030، والإسهام في توعية المجتمع وصناعة المحتوى الهادف.
ودشن خلال اللقاء حساب الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإعلامية.
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