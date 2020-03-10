شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية تطوير المنظومة الرقابية لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، أهمية دور إدارة التحريات الإدارية في ضبط حالات الفساد الإداري وتطوير المنظومة الرقابية، مبينا أن ذلك يأتي إيمانا من الأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات، مشيرا سموه لأهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد.

» تطوير وتمكين

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية خلال استقباله في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، مدير إدارة التحريات الإدارية بالمنطقة العميد سلطان المحمدي، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «يحفظهما الله» من حرص لتطوير وتمكين أجهزة الدولة المختلفة، ولاسيما الأجهزة الرقابية، ويأتي في مقدمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لما لها من أهمية في الحد من الفساد، ومعالجة أوجه القصور في الأداء الحكومي، متمنيا سموه لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق.

» حرص مستمر

من جهته، عبر العميد المحمدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على توجيهاتهما الكريمة، وحرصهما المستمر على تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مثمنا ما تفضل به سمو نائب أمير المنطقة الشرقية من توجيهات كريمة.