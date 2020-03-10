شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية الجبيل رفع13 ألف م3 من مخلفات الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م.نايف الدويش، أن حملة النظافة المكثفة التي تنفذها البلدية تشمل الأحياء السكنية والصناعية وليست مقتصرة على الشوارع العامة، مشيرا إلى أنها شملت أحياء العريفي، والضباب، والجوهرة، والحمراء، والخالدية، والصناعية الخفيفة، وسوق الغنم.‬

ولفت الدويش إلى أن الحملة مزودة بكامل المعدات اللازمة والعمالة، ونتج عنها التقاط أوراق وعلب معدنية وزجاجية وأكياس ونفايات مبعثرة من داخل الأحياء السكنية ومن الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء، مشيرا إلى استهلاك أكثر من 2000 كيس نفايات، ورفع ما يزيد على 10500م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، إضافة إلى رفع 2600 م3 من النفايات المنزلية خلال أسبوع‪.‬

وأكد أن الحملة تأتي في سياق الخطة التي وضعتها البلدية وتشمل تنظيف جميع الأحياء بالمحافظة، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات المشاريع بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة. وأضاف إن البلدية بجميع كوادرها حريصة كل الحرص على عملية النظافة وترحيل النفايات بشتى أنواعها، وكذلك القضاء على كافة المكبات العشوائية الموجودة داخل الأحياء وفي أنحاء المحافظة.

وأبان أن البلدية كثفت عمليات كنس وغسيل الميادين والأرصفة في الطرق الرئيسة وتوزيع أعداد من الحاويات الكبيرة والصغيرة، وفاق العدد الإجمالي 420 برميلا على الطرقات الرئيسة والداخلية حتى تلبي الحاجة للمحافظة، كما تم تنفيذ حملة على الطريق الدولي لإزالة الأكياس والحيوانات النافقة والإطارات التالفة على الجوانب والاهتمام بنظافة الحاويات الكبيرة وتفريغها أولا بأول‪.‬

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن حملات يتم تنفيذها وفق آليات وخطط وبرامج معدة لذلك، سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أهمية الدور المناط بالمواطن والمقيم في إنجاح الحملة للمحافظة على نظافة الشوارع والأحياء، وتعاونهم الدائم مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز 940.