- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم محامٍ: قصد عدم تطبيق الاحترازات بشأن كورونا يستحق العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محامٍ: قصد عدم تطبيق الاحترازات بشأن كورونا يستحق العقوبة
قصد المخالفة يستوجب التأديب وفق المصلحة العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المحامي عبدالكريم القاضي، أن الالتزام بتنفيذ قرارات الجهات الحكومية بشأن فيروس كورونا وتطبيق الاحترازات الموجه بها من قبل الوزراء والمدراء وكافة توجيهات المسؤولين واجب يستحق العقوبة على المخالفين.
وتابع القاضي أن قصد المخالفة يستوجب العقوبة والتأديب وفق المصلحة العامة.
ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا عالميًّا، بدأت المملكة في التعامل بإجراءات احترازية وشفافية ووضوح مع الفيروس القاتل، وذلك تبعًا لدرجة خطورته وانتشاره، حيث حظي بعناية واهتمام ومتابعة للمستجدات منذ الأيام الأولى لظهور كورونا وحتى اليوم السبت.
وبسبب الحالة وانتشار الفيروس عالميًّا، قررت المملكة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بالفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، وهو أمر نابع من أن السلطات السعودية تتعامل مع الصحة العامة كخط أحمر لا يقبل فيه تراخٍ أو تهاون أو مجاملة، لتعلن بحسم خلال الفترة الأخيرة عن إجراءات عديدة وتتخذ تدابير إضافية على القادمين من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، وقصر الدخول على المنافذ الجوية مع دول الجوار الخليجي، وهي خطوات في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محامٍ: قصد عدم تطبيق الاحترازات بشأن كورونا يستحق العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.