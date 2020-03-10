محامٍ: قصد عدم تطبيق الاحترازات بشأن كورونا يستحق العقوبة

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحامي عبدالكريم القاضي، أن الالتزام بتنفيذ قرارات الجهات الحكومية بشأن فيروس كورونا وتطبيق الاحترازات الموجه بها من قبل الوزراء والمدراء وكافة توجيهات المسؤولين واجب يستحق العقوبة على المخالفين.

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وتابع القاضي أن قصد المخالفة يستوجب العقوبة والتأديب وفق المصلحة العامة.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا عالميًّا، بدأت المملكة في التعامل بإجراءات احترازية وشفافية ووضوح مع الفيروس القاتل، وذلك تبعًا لدرجة خطورته وانتشاره، حيث حظي بعناية واهتمام ومتابعة للمستجدات منذ الأيام الأولى لظهور كورونا وحتى اليوم السبت.

وبسبب الحالة وانتشار الفيروس عالميًّا، قررت المملكة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بالفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، وهو أمر نابع من أن السلطات السعودية تتعامل مع الصحة العامة كخط أحمر لا يقبل فيه تراخٍ أو تهاون أو مجاملة، لتعلن بحسم خلال الفترة الأخيرة عن إجراءات عديدة وتتخذ تدابير إضافية على القادمين من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد، وقصر الدخول على المنافذ الجوية مع دول الجوار الخليجي، وهي خطوات في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة.

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