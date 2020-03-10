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2020-03-10 روابط هامة لـ البلاك بورد في جامعة الملك فيصل توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد متابعات الخليج 365 - الرياض دعت جامعة الملك فيصل طلابها للاستفادة من الأدلة الإرشادية والتدريب الإلكتروني الخاص باستخدام نظام البلاك بورد، والذي توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال الروابط التالية: باللغة العربية: هنا باللغة الإنجليزية: هنا Advertisements دليل تشغيل المحاضرة المباشرة من أجهزة الجوال على الرابط: هنا دليل تشغيل المحاضرة المسجلة من أجهزة الجوال على الرابط: هنا دليل تشغيل المحاضرة على الرابط: هنا وتعزيزًا لخطة جامعة الملك فيصل لانتظام العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة النظامية، تنظم عمادة التطوير وضمان الجودة، وبالتنسيق مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد 6 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول مهارات وأدوات استخدام نظام التعلم الإلكتروني Blackboard. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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