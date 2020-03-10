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إتاحة العودة للسعوديين عبر مطار دبي ومنفذ البطحاء لـ72 ساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة لدى الإمارات، أنه يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين بالعودة إلى المملكة السفر عبر الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي، في إجراء يسري لمدة 72 ساعة قادمة.
وأوضحت السفارة، في تنبيه لها، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للمواطنين السعوديين في الإمارات العودة برًّا عبر منفذ البطحاء.
ولفتت إلى أنه يمكن في حال الرغبة بالتواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في دبي للاستفسارات على الأرقام التالية:
جوال شؤون السعوديين في أبو ظبي: 00971508007718
جوال شؤون السعوديين في دبي: 0097150452258
ويوم أمس، رصدت الصحة الإماراتية 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من خلال التقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة، أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة أشخاص من إيطاليا وشخصان من كل من بنجلاديش والنيبال وشخص من كل من روسيا والهند وسوريا، وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقًا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.
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