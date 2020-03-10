حجر صحي على عموم إيطاليا

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

مددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء جميع السكان بالبقاء في منازلهم.

وحسب “رويترز” قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس الاثنين: إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

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وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وقال كونتي: “الزموا بيوتكم”.

وبحسب “سي إن بي سي” قال كونتي أمس الاثنين: إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا (COVID-19).

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