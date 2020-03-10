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حجر صحي على عموم إيطاليا
بهدف وقف انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
مددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء جميع السكان بالبقاء في منازلهم.
وحسب “رويترز” قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس الاثنين: إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.
وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارًا من غد الثلاثاء.
وقال كونتي: “الزموا بيوتكم”.
وبحسب “سي إن بي سي” قال كونتي أمس الاثنين: إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا (COVID-19).
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