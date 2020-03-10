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استئناف رحلات الطيران بين المملكة ومصر لمدة يومين
يمكن للمواطنين التواصل مع الشركات لترتيب سفرهم
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أكدت سفارة المملكة لدى مصر، أنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس الجاري وفق جداولها المعتادة.
وقالت السفارة: إنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
وقالت الوزارة: إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليًّا، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
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