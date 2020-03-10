محمد بن مسعود - الدمام - لشخص من الجنسية الإفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة. وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة. وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة متحللة داخل خزان مياه تم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية إفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة. ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة شرطة أجياد جثة متحللة خزان مياه 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 01:15 AM لشخص من الجنسية الإفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة Advertisements شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة" شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة" فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة. وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة. وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة متحللة داخل خزان مياه تم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية إفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة. ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة. الكلمات المفتاحية ، شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة" ،

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