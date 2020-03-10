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قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.
وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.البنك الإسلامي للتنمية اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا الجديد
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 01:12 AM
في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس
قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.
وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
، بسبب كورونا.. "الإسلامي للتنمية" يقرر تأجيل احتفالية اليوم العالمي للمرأة ،
المصدر : الخليج 365
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