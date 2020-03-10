وزارة الصحة تعلن عن ٥ حالات جديدة … هذه تفاصليها

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‏‎وزارة الصحة : 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من ‎#إيران و ‎#العراق، وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة ‎#الشرقية.

الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة ‎#الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من ‎#مصر ، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة ‎#مكة_المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

