وزارة الصحة تعلن عن ٥ حالات جديدة … هذه تفاصليها

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وزارة الصحة : 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من #إيران و #العراق، وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة #الشرقية.
الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة #الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من #مصر ، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة #مكة_المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
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