الجامعة السعودية الإلكترونية تنفذ 4 إجراءات لتسهيل «التعليم عن بعد»

أكدت الجامعة السعودية الإلكترونية، 4 إجراءات للمساهمة في تطبيق «التعليم عن بعد» بعد قرار وزارة التعليم الصادر بتعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بمتابعة وتوجيه مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل.

وقالت الجامعة (في بيان)، إنه من منطلق دورها في دعم المنصة التعليمية «Blackboard»، قررت إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية وتطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة اعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة.

وشملت إجراءات الجامعة للمساهمة في «التعليم عن بعد» إتاحة الدعم الفني المقدم منها لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام بالتعاون مع شركة BME لجميع الجامعات السعودية، ويمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة بالتواصل مع المنسقين الذين تم تحديدهم من قبل الجامعة.

كما قامت الجامعة بجدولة دورات تدريبية افتراضية (مجانية) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين يوميًّا، فضلًا عن إتاحة جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

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