المرور يعدد مزايا إعطاء الأفضلية أثناء القيادة.. ويذكر بالغرامة

أكد «المرور السعودي» أن ‏‏الالتزام بضوابط إعطاء الأفضلية يسهم في تقليل الازدحام وتفادي الحوادث المرورية، وأشار«المرور السعودي» عبر إنفو جراف على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إلى ٣ حالات خاصة بعدم إعطاء الأفضلية، بغرامة تتراوح ما بين ٥٠٠ و٩٠٠ ريال، وهي: عدم الوقوف وقوفًا تامًا عند إشارة «أمامك أفضلية»، في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية.

وتضمنت الحالة الثانية عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا تكون هناك إشارات أولوية، أمام الحالة الثالثة فتتمثل في عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسية في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

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