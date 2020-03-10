التعليم للطلاب: تابعوا مقرراتكم الدراسية على 15 قناة بـ«عربسات»

دعت وزارة التعليم، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وقالت الوزارة، عبر تويتر، تم توفير متابعة المقررات الدراسية لكل طلاب التعليم العام من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 15 قناة بث مباشرة من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية «عين» تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة، وذلك بعرض «صفحة دخول»، تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، فيما تواصل منصة المدرسة الافتراضية «http://Vschool.sa» بث جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وهي متاحة عبر متجر التطبيقات لـ«أبل وأندرويد»، تحت مسمى «منظومة التعليم الموحدة».

وتوفر التطبيقات الحديثة لـ«التعليم عن بعد» أسلوبًا جديدًا لإدارة التعلم إلكترونيًّا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، وتستهدف جميع منسوبي العملية التعليمية «قائد المدرسة، المعلم، الطالب، ولي الأمر، المشرف التربوي»، ويتضمن التطبيق العديد من الأنشطة التعليمة المؤتمتة.

إلى ذلك عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بحثًا خلاله آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات؛ لدعم منظومة «التعليم عن بُعد» خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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