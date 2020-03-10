التعليم: تفعيل حسابات مستخدمي المدرسة الافتراضية.. الأسبوع الجاري

أكدت وزارة التعليم بدء تفعيل حسابات جميع مستخدمي المدرسة الافتراضية الموحدة في جميع مناطق المملكة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب قرار الوزارة تطبيق التعليم عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، تم البدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة (http://vschool.sa) لمحافظة القطيف، وستستكمل الوزارة الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

ودعت وزارة التعليم، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات. وقالت: تم توفير متابعة المقررات الدراسية لكل طلاب التعليم العام من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 15 قناة بث مباشرة من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية «عين» تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة، وذلك بعرض «صفحة دخول»، تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، فيما تواصل منصة المدرسة الافتراضية «http://Vschool.sa» بث جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وهي متاحة عبر متجر التطبيقات لـ«أبل وأندرويد»، تحت مسمى «منظومة التعليم الموحدة».

وتوفر التطبيقات الحديثة لـ«التعليم عن بعد» أسلوبًا جديدًا لإدارة التعلم إلكترونيًّا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، وتستهدف جميع منسوبي العملية التعليمية «قائد المدرسة، المعلم، الطالب، ولي الأمر، المشرف التربوي»، ويتضمن التطبيق العديد من الأنشطة التعليمة المؤتمتة.

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