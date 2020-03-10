1896 منشأة ومشروعا وفكرة إبداعية في جائزة التميز الخيري

وأكد أن مشارکة المنشآت الخیریة في الجائزة، تعكس مدى الوعي الذي یحظی به القائمون علیها، ورغبتهم في تحسین أداء منشآتهم، وتتیح المشارکة لتحقیق كثير من الفوائد، منها: الاستفادة من التقاریر التعقیبیة الفنیة التي تحدد نقاط القوة وفرص التحسین، والتي یتم إعدادها خلال مقیّمین یتم اختیارهم بعنایة فائقة من الخبراء في مجال الجودة والتمیز، وتمثل هذه التقاریر منتجا ذا قیمة کبیرة، تم إعداده بطریقة مهنیة عالیة، وینبغي للمنشآت الاستفادة منه في تطویر ممارساتها وأسالیب عملها، سعیا للوصول إلی التمیز، والاستفادة من الفرص المواتیة للتعلم من الآخرین، ونشر أفضل التطبیقات والممارسات التي ترتقي بالمنشآت الخیریة إلی المستوى العالمي، وإجراء مراجعة صحیة لأدائها، وتفحصه، ومقارنته بمتطلبات المعاییر، ومقارنة أدائها بمعاییر التمیز القیاسیة العالمیة. وأبان أن من بين أبرز الآثار الإيجابية للجائزة، إظهار النتائج الفجوة الحالية التي ينبغي لقطاع العمل الخيري العمل على تقليصها، لتحقيق الرؤية الوطنية للجودة، وللمرة الأولى في تاريخ العمل الخيري، يتم تحديد مستوى ونضج وجاهزية الجودة والتميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري، وتحديد أهم فرص التحسين والتطوير التي يجب أن تبادر الجمعيات إلى معالجتها وإغلاقها، استنادا إلى أفضل الممارسات بنموذج الجائزة، تحديد أبرز نقاط القوة التي تملكها الجمعيات المشاركة.
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