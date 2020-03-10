السعودية اليوم / الصحة المصرية تؤكد ارتفاع الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس "كورونا" إلى 59 حالة



القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 59 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس "كورونا" اليوم وصل إلى 4 حالات، منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأشار مجاهد إلى أن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس "كورونا" المستجد اليوم بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل، مضيفًا أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تمامًا ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ونوّه المتحدث إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد بجميع محافظات مصر سوى ما تم الإعلان عنه، مبينًا أن وزارة الصحة والسكان المصرية تواصل رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، والبرية، والبحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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