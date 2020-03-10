السعودية اليوم / بلدية العويقيلة تنفذ جولات رقابية على صوالين الحلاقة والمقاهي



عرعر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة العويقيلة التابعة لأمانة الحدود الشمالية اليوم جولات ميدانية على صوالين الحلاقة لمراقبة تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، بهدف الوقوف على التزام العاملين فيها بالاشتراطات الصحية خلال

العمل، إلى جانب التأكد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد، وتوفير كل ما يمكن لتحقيق ذلك.

من جهة أخرى نفذت ‏بلدية محافظة العويقيلة اليوم جولات رقابية على المقاهي، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات الخاصة بتعليق تقديم الشيشة مؤقتاً، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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