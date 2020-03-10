السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تشترط شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وأسبانيا وألمانيا



عمّان 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة الأردنية اليوم بدء العمل باشتراط شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد للقادمين من فرنسا وأسبانيا وألمانيا، اعتبارًا من السبت المقبل.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إنه دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول، مؤكدة أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وأسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة.

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