

ظهران الجنوب 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

التقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة اليوم, رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالربوعة، لعرض احتياجات ومطالب الأهالي، بحضور رئيس البلدية أحمد أبو عابد ورئيس المجلس البلدي ناصر التليدي.

وثمن الحميدي ما تقدمه بلدية الربوعة من جهود ملموسة عبر تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية التي تقدمها، مؤكدا أن الأمانة تسعى لتحقيق مطالبات أهالي الربوعة وجميع محافظات المنطقة.

بدوره أوضح رئيس المجلس البلدي أنه جرى طرح حزمة من المطالبات والاحتياجات، تضمنت ضرورة دعم الأمانة للبلدية لتلبية مطالب الأهالي .

// انتهى //

23:18ت م

0266





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة عسير يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالربوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.